На Ставрополье подготовка летних лагерей и вакцинация персонала завершится к 30 мая

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что сейчас в регионе проходит масштабная подготовка детских летних лагерей к прибытию ребят. Она завершится к 30 мая. В прошлом году невозможно было организовать отдых для школьников из-за пандемии, в 2021 году эпидемиологическая ситуация позволяет это сделать.

- Планируем дать возможность наших детским оздоровительным лагерям поработать со 100% заполняемостью. Все подготовительные меры по организации эпидемиологической безопасности, включая вакцинацию персонала, будут завершены к 30 мая, - заявил губернатор.

В план подготовки входит обязательная вакцинация всех сотрудников лагерей, а также привычные мероприятия вроде подготовки корпусов, обеспечения безопасности ребят и т.д.

Напомним, "КП-Северный Кавказ" рассказала в своих материалах о программе кэшбэка на отдых детей. Как сообщил и.о. министра образования края Евгений Козюра, планируется, что участниками программы на Ставрополье станут 18 детских оздоровительных лагерей. Уже завершается работа по оформлению необходимых документов.