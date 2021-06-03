В Железноводске массового отметили Международный день велосипеда

3 июня в городе-курорте прошел Международный день велосипеда. Жители Железноводска пересели на велосипеды, чтобы добраться до работы, учебы и на прогулку. Многие решили пройтись пешком.

- С удовольствием поддержал данную акцию и предложил всем принять участие. Подобные мероприятия мы проводим все чаще, развивая тем самым наш велокурорт и прививая любовь к спорту и активному образу жизни, - заявил мэр Евгений Моисеев.

Сегодня в Железноводске прошел вечерний велозабег: все желающие могли принять в нем участие и делать остановки в питьевых бюветах. Акция приурочена к популяризации здорового образа жизни и сохранению экологии.