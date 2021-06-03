Власти Ставрополья направили 28 млн на трудоустройство школьников в 2021 году

В министерстве труда Ставропольского края рассказали, что в 2021 году местные власти поддержал школьников и студентов. Они выделили 28 миллионов рублей на создание вакансий временной работы для всех желающих. Ребята смогут подработать летом или в другое свободное время.

- Из краевого бюджета выделено 8 миллионов рублей, ещё 5 миллионов добавили работодатели коммерческого сектора, 15 миллионов перечислили школам органы местного самоуправления, - заявил глава ведомства Борис Семеняк.

Чтобы трудоустроиться, школьники могут обратиться к администрации собственного образовательного учреждения. Там им расскажут о возможных вакансиях и помогут с трудоустройством. Также можно воспользоваться сайтом stavzan.ru.

Где могут работать юные ставропольцы? В министерстве уточнили, что работы много: несложный ремонт, уборка, благоустройство территории, помощь в библиотеках и на предприятиях.

- Заработок в зависимости от возраста и трудовых навыков может варьироваться от 3,5 тысячи до 15 тысяч рублей в месяц, включая доплату из краевого бюджета (1 275 рублей), - дополнили в пресс-службе.