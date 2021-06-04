На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 70 человек

Еще 70 человек заразились коронавирусной инфекцией за вчерашний день. За сутки скончались 6 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей. Число зараженных в регионе достигло 55048.

А за весь период пандемии на Ставрополье скончались 1531. К счастью, за сутки смогли победить болезнь 106 пациентов. Они выписаны из под меднаблюдения. Всего выздоровели в крае 52173.

- Распространению коронавируса помогает противостоять вакцинация. Но соблюдение мер профилактики по-прежнему важно. Всем желаю здоровья, берегите себя! - обратился Владимир Владимиров к землякам.