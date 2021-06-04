6 человек скончались от ковида за сутки на Ставрополье

Губернатор Ставрополья утром, 4 июня сообщил, что за вчерашний день от коронавируса скончались еще шесть пациентов. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей:

- К сожалению, за минувший день произошло и несколько летальных исходов. Глубокие соболезнования родным и близким скончавшимся пациентов, - обратился он к землякам.

За вчерашний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 70 человек. По словам главы региона, всем им оказывается медицинская помощь.

Всего на Ставрополье от ковида скончались 1531. Число зараженных в регионе достигло 55048.

-Врачи борются за жизнь каждого пациента, отметил Владимир Владимиров.