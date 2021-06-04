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Общество4 июня 2021 8:47

6 человек скончались от ковида за сутки на Ставрополье

Число зараженных в регионе достигло 55048
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Губернатор Ставрополья утром, 4 июня сообщил, что за вчерашний день от коронавируса скончались еще шесть пациентов. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей:

- К сожалению, за минувший день произошло и несколько летальных исходов. Глубокие соболезнования родным и близким скончавшимся пациентов, - обратился он к землякам.

За вчерашний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 70 человек. По словам главы региона, всем им оказывается медицинская помощь.

Всего на Ставрополье от ковида скончались 1531. Число зараженных в регионе достигло 55048.

-Врачи борются за жизнь каждого пациента, отметил Владимир Владимиров.