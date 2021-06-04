Два туристических объекта Ставрополя вошли в топ-1000 брендов России

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Завершился всероссийский конкурс «Топ-1000 локальных брендов России». Хорошая новость для патриотов родного города. Сразу два туристических бренда нашего краевого центра вошли в число победителей.

Ими стали «Татарское городище» и Аланский мавзолей Дургулеля Великого, который находится в ставропольском краеведческом музее.

Каждый, кто хоть раз там побывал, не забудет ни историю, ни сохранившиеся до наших дней наскальные знаки, по которым можно прочитать историю того периода.

Так,из 1478 заявок номинантов в число победителей вошли 336 брендов из 77 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба админисрации краевого центра.

Кто не знает, рассказываем: Татарское городище – крупнейший археологический памятник Предкавказья федерального значения, возрастом около 3 тысяч лет.

Аланский мавзолей – мавзолей правителя Дургулеля Великого, который царствовал в Алании в XI веке. Особую ценность данному памятнику придают рельефы, которые покрывают все стены мавзолея. Их расшифровкой ученые занимаются уже более 170 лет. И к счастью, каждый посетитель может послушать их значение, посетив музей, придя на экскурсию.