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Происшествия4 июня 2021 9:36

В Ставропольском крае 4 июня прогнозируется ливень, гроза, град

специалисты советуют жителям Ставрополья сделать запас свечей или фонариков на случаи перебоев в электроснабжении
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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По данным Ставропольского Гидрометцентра, во второй половине дня 4 июня прогнозируется ливень, гроза, град, шквалистый ветер 20-25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Ставропольцам рекомендуют обращать внимание на целостность воздушных линии электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев. Водителям - снизить скорость.

Из-за непогоды специалисты советуют жителям Ставрополья сделать запас свечей или фонариков на случаи перебоев в электроснабжении.