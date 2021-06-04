На Ставрополье уволен министр туризма и оздоровительных курортов края

Министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Александр Трухачев 31 мая 2021 года освобожден от занимаемой должности. Эту информацию корреспонденту «КП-Северный Кавказ» подтвердили в региональном ведомстве.

Там же и добавили, что соответствующий документ подписал первый зампред правительства региона Иван Ковалев.

Напомним, нового министра курортов и туризма на Ставрополье назначили в 2017 году.

Ранее новый глава ведомства работал в должности заместителя министра культуры Ставрополья и уже занимался курирование развития местного туризма. Кроме того, Александр Владимирович был заведующим кафедрой «Туризм и сервис» СтГАУ.