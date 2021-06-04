На Ставрополье эксперт полиции за полмиллиона рублей занизил в заключении реальную массу наркотиков

Бывший начальник отдела специальных экспертиз и технологий ЭКЦ ГУ МВД России по Ставрополью подполковник полиции Владимир Бурлай обвиняется в покушении на мошенничество, совершенном с использованием служебного положения.

Он через посредника – юриста из Михайловска пытался получить 500 тысяч рублей, которые принадлежали жительнице Ставрополья.

За эту сумму мужчина обещал скосить срок сыну женщины, которого хотели осудить за оборот наркотиков.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Суд 1 июня признал мужчин виновными в этом преступлении.

Бурлай приговорен к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, а его постредник Москвитин к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что экс-начальник отдела специальных экспертиз и технологий экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Ставропольскому краю стал фигурантом уголовного дела. Он признан виновным в покушении на мошенничество.