Врачи Ставрополья провели первую в СКФО микрососудистую операцию

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья

53-летнюю жительницу Ставрополья долгое время беспокоили симптомы, похожие на стоматит, но традиционное лечение не помогало, и женщина обратилась к врачам.

В результате обследований медики выявили злокачественное поражение боковой поверхности языка с метастатическим поражением подчелюстных и шейных лимфоузлов.

Состояние серьезное и требовало высокотехнологичного и быстрого оперативного вмешательства, которое до этого случая оказывалось только в столице.

Благодаря национальному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» теперь такая помощь есть и в нашем крае.

Так, врачи онкологического (хирургического) отделения № 3 Дмитрий Николаевич Топалов и Ирина Васильевна Шубина провели эту первую в СКФО микрососудистую операцию.

Сложнейшая операция шла 9 часов. После чего начался восстановительный период, который длился 2,5 недели. Пациентку уже выписали из стационара.

Сейчас ставропольчанка находится под наблюдением докторов и продолжает получать лечение в диспансере. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.