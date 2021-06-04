Почти 40 автобусов с кондиционером перевозят жителей Ставрополя по дачным маршрутам

В 2021 году по дачным маршрутам жителей Ставрополя перевозят новые автобусы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2021 году по дачным маршрутам жителей Ставрополя перевозят новые автобусы. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта края.

В ведомстве рассказали, что всего будут работать 36 новых автобусов. Из них - 14 малого класса и 22 среднего класса – для того, чтобы жителям краевого центра было комфортно добираться к своим дачным участкам.

Кстати, новые автобусы оснащены кондиционером, системой контроля температуры воздуха в салоне и необходимым оборудованием для перевозки маломобильных групп населения.

Если быть точнее, то особенность новых автобусов – низкий пол, который особенно удобен пожилых людей, мам с детьми и колясками, инвалидов и пассажиров с тяжелыми сумками.

У автобусов малого класса пассажировместимость до 52 человек, а у среднего класса – от 52 до 71 человека.

Дачники также должны соблюдать все необходимые меры безопасности. Несмотря на снятия ряда ограничений, связанных с пандемией, коронавирс никуда не исчез. За вчерашний день диагноз был подтвержден еще у 70 местных жителей. Шесть пациентов скончались за суткти.