Ставропольский край занял 45 место в экологическом рейтинге регионов 2021. Всего в этот список попали 85 регионов нашей страны.

Учитывались такие критерии, как природоохранный индекс, промышленноэкологический индекс, социальноэкологический индекс, сводный экологический индекс.

Кстати, по итогам прошедшей весны в десятке лидеров «Национального экологического рейтинга регионов» находятся: 1. Тамбовская область; 2. Белгородская область; 3. Республика Алтай; 4. Курская область; 5. Алтайский край; 6. Москва; 7. Чувашская Республика; 8. Калужская область; 9. Чукотский АО; 10. Санкт-Петербург.