Житель Ставрополья получил 22 года за жестокое убийство супружеской пары в 2000 году

Жителя Ставрополья признали виновным в убийстве, разбое, умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел в августе 2000 года в хуторе Воровском Ставрополья. Там герой этой криминальной вместе с тремя подельниками совершили разбойное нападение на супружескую пару.

Злоумышленники заранее спланировали совершение этих преступлений. Так, вблизи домов потерпевших они спрятали подготовленную одежду, обрез охотничьего ружья и металлическую монтировку.

Войдя в дом, преступники нанесли удары по голове металлической монтировкой и обрезом ружья мужчине, после чего, нанесли множественные удары по голове женщины той же монтировкой, накрыв при этом ее подушкой. После чего злоумышленники подожгли дом и скрылись.

Женщина скончалась на месте от полученных травм, мужчине удалось выбраться из горящего дома, но от полученных ожогов он погиб.

Из дома погибших супругов злоумышленники похитили более 8 тысячи рублей.

Подсудимому удавалось скрываться от правоохранительных органов на протяжении 20 лет.

Суд назначил преступнику 22 года и 6 месяцев исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.