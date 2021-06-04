Жильцы старого дома в центре Ставрополя оказались "зажаты" между двумя высотками

Жильцы старого дома в краевой столице пожаловались журналистам, что они не могут найти инвестора, который бы выкупил их землю. Им это необходимо, потому что дом оказался "зажат" между двумя строящимися высотками. Из-за строительства по зданию пошли трещины.

И это не единственное, что беспокоит хозяинов квартир. Кучи строительного мусора и постоянный шум - вот что сопровождает возведение многоэтажек. Застройщики соблюдают закон и проводят работы только на выкупленной земле, а к соседним участкам интереса не проявляют. Но де-факто, жить сложно.

Для привлечения внимания собственники написали на стене "памятник бесхозяйственности и безответственности администрации Ставрополя". Однако на следующий день ее закрасили. Отметим, что мэрия никак не может помочь этим людям - это не в ее компетенции. Это дело только собственников и инвестора.

Так что местные жители ждут того, кого заинтересует их земля. Об этом сообщает ИА "Победа26".