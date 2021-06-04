В Минводах водителя скутера с двумя маленькими детьми наказали по наводке жителей

Госавтоинспекция сообщает, что в Минеральных Водах задержали водителя скутера, который перевозил еще двух маленьких детей. Они катались в центре города, когда местные жители позвонили в диспетчерскую и сообщили о нарушении.

- На маленьком транспортном средстве, объемом двигателя менее 50 кубических сантиметров, дети едва умещались. Защитных мотошлемов кампания катающихся не имела, - сказано в сообщении ведомства.

На водителя составили протокол за административные правонарушения: правил применения мотошлемов и правил перевозки людей.

Сотрудники правопорядка еще раз напомнили о нормах передвижения на транспортных средствах. Необходимо соблюдать ПДД для обеспечения собственной же безопасности.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о гибели молодой девушки под колесами поезда в Ставропольском крае. По предварительным данным, причиной гибели стало нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта. Жертвой обстоятельств стала жительница Краснодарского края.