Пассажиропоток аэропорта Ставрополя вырос на треть за пять месяцев 2021 года

Во время ПМЭФ-2021 сообщили, что пассажиропоток международного аэропорта Ставрополя увеличился на 30% и составил 212 тысяч человек. Это только за первые пять месяцев 2021 года. В 2019 году этот показатель был ниже на треть.

Также количество пассажиров увеличилось и в аэропорту Минвод. Воздушная гавань приняла около 1,1 миллиона человек – это почти на 20 процентов больше, чем в 2019 году. Авиасообщение Ставропольского края постепенно развивается. Например, недавно открыли семь новых рейсов в разные уголки России.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что на форуме было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Ставрополья и Ассоциацией "Национальное конгресс-бюро". Соглашение направлено на развитие потенциала Ставрополья как центра делового и событийного туризма.