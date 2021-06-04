На Ставрополье организуют рейды безопасности автомобилистов на ж/д переездах

10 июня на перегоне Минеральные Воды - Кисловодск проведут рейды безопасности на железнодорожных переездах для водителей. Им напомнят о правилах движения в таких местностях и расскажут, что делать в случае опасности.

В начале 2021 года на переездах случилось две аварии, виновниками которых были сами автомобилисты. После этих случаев правоохранители провели 18 рейдов, во время которых зафиксировали 83 нарушения.

По факту к административной ответственности привлекли 43 водителя, им выписали штрафы и провели профилактические беседы. Но внимание обращают и на сотрудников автотранспортных предприятий: с 700 из них обсудили вопрос безопасности граждан.

Напомним, "КП-Северный Кавказ" писала о гибели 26-летней девушки под колесами поезда. Она не соблюдала осторожность и стала виновницей страшного происшествия.