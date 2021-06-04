В Ставропольский край снова пришли ливень и град

Грозовое небо Ставрополья. Фото: социальные сети

Череда дождей с градом не прекращаются на Ставрополье. 4 июня 2021 года непогода снова накрыла регион, больше всего "досталось" Михайловску - там затопило дворы, огороды, размыло дороги.

"КП-Северный Кавказ" собрала фото и видео ненастья, которые выкладывали в социальных сетях.

На видео видно, как мощный поток воды несется вниз по склону. Местные жители утверждают, что помпы для откачки воды уже не справляются, выйти из дома очень сложно. Да и не сильно хочется на улицу в такую погоду.

Затопленный двор частного дома. Фото: социальные сети

Автомобилисты переживают за свои машины, чтобы их не побило градом и не затопило. Хоть град и не такой крупный, как был до этого, он все равно может оставит царапины и нарушить работу автомобиля.

Но есть кое-что радостное в такой погоде: в небе над городом появилась радуга.