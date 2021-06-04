Жители Михайловска поделились видео радуги на фоне ливня и града

Радуга в Михайловске порадовала местных жителей. Фото: стоп-кадр видео из соцсетей

Жители Михайловского в социальных сетях делятся фото и видео очередного залпа дождя и града в регионе. Ледяная крошка сыпется на землю, а ливень подтапливает дворы и размывает дороги.

Но даже в такую погоду можно найти нечто прекрасное, например, радугу. На видео - крутая разноцветная дуга, начало которой исходит из "соседнего огорода". Хоть чем-то погода порадовала жителей Михайловска.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Георгиевском округе, который больше всего пострадал от градобоя в конце мая, действует режим ЧС. На ликвидацию последствий непогоды местные власти выделили больше 11 миллионов рублей.