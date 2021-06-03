В Георгиевском муниципалитете продолжает действовать режим ЧС из-за градобоя

В Георгиевском городском округе Ставропольского края продолжает действовать режим ЧС из-за градобоя. Его ввели 24 мая, когда на регион обрушилась страшная гроза. Из-за градин размером в сливу и небольшой картофель пострадало больше 300 домов.

"КП-Северный Кавказ" публиковала видео, как лед пробивал крыши и потолки жилищ.

Для устранения последствия региональные власти выделили 11 миллионов рублей. Контролировать работы будут первый заместитель председателя правительства и министр финансов Ставрополья.

Жители округа во время катаклизма стали делиться в сети снимками и видео поваленных деревьев, разбитых крыш. В основном пострадали частные дома, стихия повредила и посевы.

- К нам приходили сотрудники местной администрации. Они все описали: сколько и что пострадало от стихии. Сказали, что позвонят нам. Однако, ждать, конечно, нет возможности, так как в ближайшие дни снова обещают дожди, да и ночевать под обвалившимся потолком, как минимум, небезопасно. Поэтому мы сейчас уже приступили к ремонту за свой счет, - делится жительница Незлобной.