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Происшествия5 июня 2021 19:15

В пединституте Ставропольского края на экзамене скончалась студентка

Обстоятельства ЧП уточняются
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Ставропольском крае на экзамене скончалась 17-летняя студентка. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

ЧП случилось в Иноземцево, в местном филиале Ставропольского государственного пединститута. Девушка умерла, по предварительным данным, по естественным причинам. Специалистам предстоит установить причину ухудшения состояния здоровья студентки.

- Проводятся необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства. Ситуация на контроле. Выражаю глубокие соболезнования родным девочки. Вся необходимая помощь ее семье будет оказана, - написал губернатор в соцсетях.