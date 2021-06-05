В пединституте Ставропольского края на экзамене скончалась студентка

В Ставропольском крае на экзамене скончалась 17-летняя студентка. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

ЧП случилось в Иноземцево, в местном филиале Ставропольского государственного пединститута. Девушка умерла, по предварительным данным, по естественным причинам. Специалистам предстоит установить причину ухудшения состояния здоровья студентки.

- Проводятся необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства. Ситуация на контроле. Выражаю глубокие соболезнования родным девочки. Вся необходимая помощь ее семье будет оказана, - написал губернатор в соцсетях.