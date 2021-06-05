Стала известна вероятная причина смерти студентки на экзамене в Иноземцево

Минздрав Ставропольского края озвучил предположительную причину смерти 17-летней студентки. У нее было заболевание сердца.

- Были вызваны медицинская сестра и бригада СМП, первая прибыла через 2 минуты, бригада - в течение 9 минут. В течение 45 минут проводился комплекс мероприятий по сердечно-легочной реанимации, без эффекта. По предварительным данным, причиной смерти стало острое заболевание сердца, - приводит слова замминистра здравоохранения Ставрополья Елены Кузьминой пресс-служба ведомства.

Само ЧП произошло 4 июня в филиале Ставропольского государственного пединститута, который находится в Иноземцево. Губернатор Владимир Владимиров обещал помочь родителям умершей.