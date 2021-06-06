В Ставропольском крае провели 1 миллион 888 тысяч исследований на Covid-19

Губернатор Ставропольского края сообщил о том, что на территории региона за весь период пандемии специалисты провели 1 миллион 888 тысяч исследований на Covid-19. Пациенты, у которых выявлено заболевание, проходят лечение.

Владимир Владимиров на своей странице в Instagram также сообщил обновленную информацию по эпидемиологической обстановке на 6 июня на Ставрополье. Так, за минувшие сутки было выявлено еще 73 случая заражения (всего за время пандемии 55198), скончались шесть человек (всего за время пандемии 1542), полностью излечились 30 (всего за время пандемии 52291).

- Ситуация по-прежнему требует ответственного отношения к здоровью от каждого из нас. Пользуйтесь возможностью сделать прививку, - заявил Владимиров.