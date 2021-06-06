Родителей пьяных девочек в Предгорном районе привлекут к ответственности

В Предгорном районе Ставропольского края полиция изучила видео со школьницами в нетрезвом состоянии.

Кадры, на которых девочки ведут себя неадекватно, появились на страницах соцсетей в субботу, 5 июня. Прибывшим на место предполагаемых съемок полицейским удалось установить личности девочек, а также их родителей. Об этом сообщили в краевом управлении МВД.

Выяснилось, что на видео запечатлены 12-летняя жительница станицы Ессентукская и 15-летняя школьница из Санкт-Петербурга, которая сейчас находится в гостях у родственников.

У школьниц была диагностирована алкогольная интоксикация.

- Сотрудниками полиции проведены профилактические беседы с участниками инцидента, проводится проверка и выясняются все подробности произошедшего, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СК.

В отношении родителей 12 летней школьницы составлен административный протокол по статье «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Вопрос о привлечении к ответственности родителей 15-летней девочки будет рассматриваться после того, как они приедут на Ставрополье.