На Ставрополье завели дело на селянина, уехавшего пьяным на чужом велосипеде

Инцидент произошел в Шпаковском районе Ставрополья. С заявлением о краже велосипеда в полицию обратился житель Верхнерусского. На велосипеде он приехал на работу, а после трудового дня не обнаружил транспорт на месте.

По записям с камер видеонаблюдения полицейским удалось выяснить, кто уехал на велосипеде.

- Сотрудники полиции установили личность злоумышленника и его местонахождение. 33-летнего местного жителя доставили в отдел внутренних дел, где от него получены признательные показания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Подозреваемый сознался в содеянном и рассказал, что на момент кражи был пьян. Он увидел не пристегнутым велосипед и решил его продать. По пути он упал и уснул. А проснувшись ушел без велосипеда.

В отношении него заведено дело по статье «Кража». Местонахождение велосипеда устанавливают полицейские.