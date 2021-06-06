Пушкинский день отпразднуют лазерным шоу в Железноводске

В Железноводске отметят 222-ю годовщину со дня рождения великого поэта праздничными мероприятиями. Так, вечером 6 июня на фасад Пушкинской галереи в Железноводске будет проецироваться история посещений Пушкиным Кавказских Минеральных Вод и «Сказка о золотом петушке».

Также в краевой столице в краевой библиотеке имени Лермонтова начнет работу выставка «Он победил и время, и пространство».

- Особое внимание уделено произведениям, которые в этом году отмечают юбилей: «Капитанской дочке» - 185 лет, «Сказке о царе Салтане» - 190, — сообщает управление по информполитике правительства СК.