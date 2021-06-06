В ставропольских дворах пройдет первенство по трем видам спорта

В дворах Ставрополя состоится первенство по футболу, баскетболу и волейболу. Состязания пройдут в возрастных категориях: 10-12 лет, 13-15 лет и 16-17 лет.

Организатором мероприятия выступает администрация города и Ставропольская краевая общественная организация «Лига дворового футбола».

- До 15 июня дворовые команды должны подать заявку на участие в играх по телефону: 29-75-37. Количество мест ограничено, - сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

Победителей назовут 14 августа, в День физкультурника.