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Общество6 июня 2021 13:03

Пырхаться, додельник и обесшумка: названы диалекты, которые употребляют только жители Ставрополья

Исследование проведено ко Дню русского языка
Алина МАКСИМОВА
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Ко Дню русского языка «Яндекс» составил список слов, которые употребляют только жители того или иного региона.

- Мы попробовали составить список таких слов — не претендующий на полноту, но хотя бы дающий представление о региональном разнообразии русского языка. Для этого использовали данные блог-платформы Яндекс.Дзен и изучили статьи и комментарии 6 млн пользователей из всех регионов России, в общей сложности — 11 млрд словоупотреблений. А потом вместе с лингвистами из Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН отобрали самые интересные слова и дали им определения, - рассказали в пресс-службе компании.

Названы и те диалекты, которые используют в речи исключительно жители Ставрополья. Это: додельник, обесшумка, пырхаться, кульга.

Также есть ряд слов, употребляемых ставропольцами, которые также используют жители нескольких регионов страны: красивучий (красивый), гавкучий (часто лает), впоймать (поймать), бомбовский (отличный), стардом (дом престарелых), блукать (блуждать), анаком (лапша быстрого приготовления), реган (базилик), пережарка (пассированные овощи для супа).

К слову, «Яндекс» публикует не только результаты исследования, но и использованные при его подготовке данные, на которые смогут опираться в своих работах студенты-лингвисты.