Ставропольские гандболисты стали бронзовыми призерами чемпионата России

Ставропольские гандболисты завоевали бронзу чемпионата России. Победа, которую одержали спортсмены 5 июня, дает им право в пятый раз подряд принять участие в розыгрыше еврокубков.

Ганболисты сражались с представителями команды «СГАУ-Саратов». Состязания завершились со счетом 25:24 в пользу команды «Виктор».

О победе ставропольской команды рассказал глава региона Владимиров на своей странице в Инстаграм.

- Бронза наша! … А это значит, что в Ставрополь очень скоро приедут лучшие клубы Европы! – сообщил губернатор Ставропольского края.