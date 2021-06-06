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Спорт6 июня 2021 14:01

Ставропольские гандболисты стали бронзовыми призерами чемпионата России

«Виктор» вырвал победу у команды «СГАУ-Саратов»
Алина МАКСИМОВА
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Ставропольские гандболисты завоевали бронзу чемпионата России. Победа, которую одержали спортсмены 5 июня, дает им право в пятый раз подряд принять участие в розыгрыше еврокубков.

Ганболисты сражались с представителями команды «СГАУ-Саратов». Состязания завершились со счетом 25:24 в пользу команды «Виктор».

О победе ставропольской команды рассказал глава региона Владимиров на своей странице в Инстаграм.

- Бронза наша! … А это значит, что в Ставрополь очень скоро приедут лучшие клубы Европы! – сообщил губернатор Ставропольского края.