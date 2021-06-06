Грозовые дожди с градом прогнозируются 7 июня на Ставрополье

Новая рабочая неделя на Ставрополье начнется с непогоды. На территории региона в понедельник, 7 июня, прогнозируется сильный дождь с грозой, местами град и шквалистый ветер до 20 – 25 метров в секунду.

По данным регионального управления МЧС, на реках края возможен подъем уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

- На территории края существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера, связанных с выливом воды на прирусловые участки поймы, подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком, нарушениями в работе дренажных систем, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Жителей Ставрополья предупреждают о возможном возникновении ЧС и призывают соблюдать меры безопасности, в том числе на дорогах при управлении автомобилем.