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Происшествия6 июня 2021 15:15

Жительница Пятигорска попала под статью из-за фиктивной прописки иностранцев

Женщина зарегистрировала в своей квартире трех человек
Алина МАКСИМОВА
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В Пятигорске 57-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Факт нарушения миграционного выявили сотрудники полиции. Выяснилось, что женщина фиктивно прописала в своем жилье трех иностранцев.

- В действительности по указанному в документах адресу они не проживали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Теперь хозяйку жилья ждет уголовное разбирательство и суд.