В одном из детсадов Железноводска родители пожаловались на грубую маму

Инцидент произошел в детском саду №9 города Железноводска. На оскорбительное поведение одной из родительниц пожаловались родители воспитанников. Они обратились с коллективной жалобой в прокуратуру.

По словам родителей, она грубо отзывается о воспитателях, а также ругается при детях. Некоторые уставшие от разбирательств родители переводят своих детей в другой сад из-за нервозной обстановки в коллективе.

Ситуацию взяли на контроль местные власти.

- Уверен, что прокуратура тщательно изучит эту ситуацию и вынесет объективное решение, которое позволит продолжить воспитально-образовательный процесс в нормальных условиях, - заявил глава курортного города Евгений Моисеев.