На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 4 человека

За сутки на Ставрополье от коронавируса скончались еще 4 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших достигло 1546. Губернатор Ставрополья выразил соболезнования семьям умерших.

За вчерашний день диагноз подтвердился еще у 50 человек. Число зараженных в регионе достигло 55248.

- Единственный способ остановить пандемию - вакцинация. Прививка доступна для всех желающих. Иммунизационная кампания продолжается. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к землякам.