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Общество7 июня 2021 8:52

На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 4 человека

Еще 50 заболели ковидом
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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За сутки на Ставрополье от коронавируса скончались еще 4 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших достигло 1546. Губернатор Ставрополья выразил соболезнования семьям умерших.

За вчерашний день диагноз подтвердился еще у 50 человек. Число зараженных в регионе достигло 55248.

- Единственный способ остановить пандемию - вакцинация. Прививка доступна для всех желающих. Иммунизационная кампания продолжается. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к землякам.