В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболело 50 человек

На Ставрополье за сутки число выздоровевших от ковида выросло еще на 27 человек. За весь период пандемии справиться с болезнью смогли более 52,3 тысячи пациентов.

На сегодняшний день выполнено уже более 1 миллиона 892 тысяч тестирований на COVID-19. По словам Владимира Владимирова, всем заболевшим оказывается врачебная помощь.

К сожалению, за вчерашний день еще 50 человек заболели коронавирусом. Число зараженных в нашем крае достигло 55248. Еще четыре пациента – скончались.

- К сожалению, иногда противостоять вирусу бывает особенно сложно. Об этом напоминают и новые летальные случаи, связанные с COVID-19. Соболезную родным скончавшихся, - обратился губернатор Ставрополья к землякам.