В Георгиевске 7 июня загорелся бензовоз, есть пострадавшие

Инцидент произошел сегодня, 7 июня, около 03:00, на автодороге «Пятигорск – Георгиевск». Водитель бензовоза Фрейтлайнер не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой ГАЗелью.

По инерции бензовоз продолжил движение, съехал с проезжей части дороги и врезался в забор дома.

От удара автомобиль загорелся. В течение полутора часов пожар удалось ликвидировать, пострадавших в результате возгорания нет.

Выяснилось, что в бензовозе находилась фракция от ранее перевозимого груза в количестве 700 литров. Травмы получил оба водителя и пассажир ГАЗели.

Бензовозом управлял 36-летний житель соседнего региона, который за последние два года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 17 раз.

Причем, в большинстве случаев за нарушение скоростного режима. В момент аварии этот мужчина был трезв. По факту ДТП проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.