В Ставропольском крае автосалоны стали массово обманывать покупателей

На Ставрополье покупателям автомобилей стали чаще лгать о стоимости машины, размере процентной ставки или подсовывают другие иномарки. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по краю.

Как подчеркнули в ведомстве, чаще всего этот обман связан с ценами. Так, например, в рекламе и при обращении по телефонам недобросовестные продавцы указывают заниженную стоимость машины.

Этому есть простое объяснение: делается это для привлечения клиентов непосредственно в сам автосалон.

Еще одна «замануха»: при заключении договора купли-продажи машины за счет кредитных средств потребителям предоставляется недостоверная информация о размере процентной ставки.

Так, в рекламе на сайте автосалона, на сторонних сайтах в интернете или в рекламных буклетах указывается процентная ставка существенно ниже той, которая потом оказывается в договоре, подписанном клиентами автосалона.

Ставропольцы также стали жаловаться на то, что в салонах продавцы стали навязывать им различные товары, работы, услуги при покупке машины.

- Навязчиво предлагается более дорогая комплектация автомобиля, установка дополнительного оборудования, страхование, иные услуги под видом страхования, в том числе такие, которые невозможно отменить, обязательные сервисные работы и т.п., - рассказывает в региональном ведомстве.

Чтобы не попасть в сети недобросовестных продавцов, в Роспотребнадзоре рекомендуют всегда внимательно знакомиться с условиями договора.

В документе должны быть указаны сроки поставки автомобиля, его точная модификация и комплектация, размер аванса, если он предусмотрен, и порядок его возврата.

- В случае нарушения его прав потребитель может обратиться в Роспотребнадзор или в суд, - говорится в сообщении.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по данным ведомства, за февраль 2021 года средняя потребительская цена в Ставропольском крае составила 48,16 рублей. Эксперты просмотрели цены на 23 разных заправках, учитывали различные виды топлива и высчитали среднее значение.