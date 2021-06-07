В Пятигорске и Железноводске переносится открытие купального сезона. Причина – дождливая погода.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что изначально купальный сезон должен был начаться в минувшие выходные. Но из-за сильных дождей дату перенесли на 13 июня.

Тем временем Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю информирует, что выдано четыре санитарно-эпидемиологических заключения на использование водных объектов в рекреационных целях для купания и отдыха населения:

— Курортное озеро г. Железноводск (Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края);

— Комсомольское озеро г. Ставрополя (МАУК «Ставропольский дворец культуры и спорта» города Ставрополя);

— Новопятигорское озеро г. Пятигорск (МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска);

— русловый пруд, участок акватории реки Татарка (зона отдыха ООО «СХП Новомарьевское по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, западнее ст. Новомарьевской).

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