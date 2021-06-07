На Ставрополье более 32 тысяч многодетных семей получат повышенное «школьное» пособие. Выплата в крае предоставляется на каждого ребенка не старше 18 лет, обучающегося в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви, а также письменных принадлежностей.

Прием документов для назначения компенсации осуществляется с января по апрель.

В 2021 году в порядок предоставления меры социальной поддержки были внесены некоторые изменения.

Так, если заявитель является получателем ежемесячной денежной компенсации взамен набора социальных услуг, предоставляемых в натуральном выражении на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, уполномоченным органом принимается решение о назначении ежегодной денежной компенсации в случаях:

- обучения ребенка в общеобразовательной организации, расположенной на территории иного муниципального или городского округа Ставропольского края либо за пределами края, - на основании справки общеобразовательной организации об обучении ребенка, предоставляемой заявителем с 1 января по 30 апреля.

- обучения ребенка в общеобразовательной организации по месту жительства (пребывания) заявителя ежегодно в период с 1 января по 30 апреля в беззаявительном порядке на основании сведений, имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, а также сведений об обучении ребенка (детей) в общеобразовательной организации, полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия в органе образования по месту жительства (пребывания) заявителя;

Также внесены изменения в части сроков выплаты ежегодной денежной компенсации. С этого года выплата будет производиться с 1 по 26 августа.

Напомним, о решении повысить размер «школьной» денежной компенсации губернатор объявил в рамках ежегодного Послания, поручив краевому минсоцзащиты увеличить размер пособия для многодетных семей с нынешних 1203,8 рубля до 5000 рублей.