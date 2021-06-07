На Ставрополье родились ланенок и мараленок

Фото: Инстаграм главы Невинномысска

Добрые новости из Невинномысска. Там в парке «Шерстяник» на выходных у маралов появился пятнистый детеныш, девочка, а сегодня, 7 июня самка оленя родила малыша.

Пока что мамочка не подпускает работников парка к своему новорожденному, и остается гадать, какого же пола маленький олененок. Об этом сообщил глава Невиноомысска.

По словам градоначальника, детеныши и их мамы чувствуют себя хорошо.

- В первые месяцы взрослое животное кормит свое дитя молоком и трепетно охраняет его, поэтому познакомиться поближе с ланенком и мараленком горожане смогут, когда те подрастут, - поделился Миненков.

Напомним, в нашем крае несколько лет назад в передвижном зооцирке, который с гастролировал в Михайловске, было зафиксировано необычное пополнение — котенок Принцесса от союза леопарда и пантеры.

Тогда мамой новорожденной малышки стала - леопард Марица. А папой — бывший московский цирковой артист, пантера Эльтон.