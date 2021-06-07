В Ставропольском крае 7 июня прогнозируется кратковременный дождь и грозы

В Ставропольском крае 7 июня прогнозируется кратковременный дождь, грозы, град, шквалистый ветер до 25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Из-за непогоды может затопить частные дома в низине, ливневые канализации могут не справиться с объемом дождевой воды, на дорогах увеличится вероятность ДТП.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Буденновске жительница многоквартирного дома на видео последствия затопления. На кадрах – залитый пол, прогнувшиеся натяжные потолки.

По словам жительницы затопленной квартиры, такая ситуация наблюдается с 9 по 5 этажи.