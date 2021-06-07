В Октябрьском районе Ставрополя завершают ремонт дороги после замены газопровода

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Октябрьском районе Ставрополя завершаются работы по масштабной модернизации газораспределительной сети.

Она началась в 2020 году. Проект предусматривал замену газопроводов на улицах Артиллерийской, Васякина, Народной, Островского, Котовского, Айвазовского, Лесной, Дачной, Войтика и Апанасенковской.

Подошла очередь улицы Артиллерийской. Там работы по прокладке газопровода уже закончились.

Дорожники пока только засыпали траншеи и проводят опрессовку и тестирование газовой системы.

Асфальтирование траншей и проезжей части на всю ее ширину планируют завершить к кону июня.

В рамках модернизации газопровода подобный процесс идет и на улице Васякина. Здесь ремонт планируют закончить к началу июля.

На проезде Котовского и улицах Народная, Айвазовского, Войтика, Лесная, Дачная газопровод заменен. Здесь уже восстановлено асфальтобетонное покрытие на всю ширину проезжей части.