В Ставропольском крае с 8 июня стартует операция «Скутер-мотоциклист»

Госавтоинспекция Ставрополья бьет тревогу: в крае увеличивается количество аварий с участием мототранспорта.

Так, накануне в ДТП в Ставрополе погиб 36-летний житель Апанасенковского округа.

Мотоциклист не выдержал безопасную дистанцию и въехал в попутно стоявший на запрещающий сигнал светофора автомобиль, а затем рикошетом врезался в другой мотоцикл, который двигался с ним в паре. Рассматривается версия нетрезвого вождения мотоциклистом.

В большинстве случаев причиной этих ДТП стало нарушение безопасного скоростного режима мотоциклистами, непредоставление преимущества в движении.

С 8 по 18 июня в нашем регионе пройдет операция «Скутер-мотоциклист». Рейды пройдут как в населенных пунктах, так и на трассах краевого и федерального значения.

Профилактические акции пройдут в местах сбора любителей мотоциклов. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.