Новая прогулочная зона с фонтанами и скверами появится в Кисловодске

В управлении по информполитике правительства Ставропольского края рассказали, что в Кисловодске обустроят новую пешеходную зону на проспекте Ленина. Здесь расположат фонтаны и несколько скверов.

Протяженность зоны - полтора километра. Благоустройство пройдет по программе "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", пока что сроки окончания работ не указаны. Строители уже приступили к работам. Для создания дорог используют камень и брусчатку, жители города-курорта увидят фонтаны, скверы, современное освещение.

Также здесь появится система велодорожек.

Напомним, обновленный проспект Ленина станет частью туристско-рекреационного кластера. Он охватывает также улицы Вокзальную, Герцена, Ходжаева и новую пешеходную зону по проспекту Дзержинского.