На Ставрополье нашли 5-летнего мальчика, который потерялся в лесу

В пресс-службе Росгвардии Ставропольского края сообщили, что сотрудники управления вневедомственной охраны по городу Ставрополю нашли потерянного ребенка и вернули его матери. Женщина потеряла сына во время прогулки в лесу.

Пятилетний мальчик ходил с мамой по лесу, но в какой-то момент он решил убежать от нее. Женщина упустила его из виду и испугалась, сразу сообщила в полицию. Как оказалось, мальчик захотел втайне от мамы купить игрушки в ближайшем магазине, но заплутал среди деревьев.

- Сотрудники Росгвардии передали ребенка прибывшим на место полицейским. Впоследствии малыша забрала мать, - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что губернатор Ставрополья посмертно наградил 8-летнего Магомеда Абдулкаримова. Он спас тонущего ребенка ценой своей жизни.

- Вы воспитали героя. Ваш сын поступил как настоящий мужчина - в трудную минуту протянул руку помощи находящемуся в беде. Память об этом поступке должна жить, - сказал губернатор.