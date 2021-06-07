На ремонт десяти улиц Ставрополя выделили больше полумиллиарда рублей

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья сообщило, что в краевой столице планируют отремонтировать дороги на десяти улицах. Всего комплексно обновят 11 км дорог, а выделили на это - 547 миллионов рублей.

Новый асфальт появится на улицах Биологической, Объездной, Мира, Орджоникидзе, Добролюбова, Комсомольской, Гризодубовой, переулку Каховскому, проезду Янтарному и Старомарьевском шоссе. Деньги выделили по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги".

Также в ведомстве отметили, что ремонт коснется участков дорог по улицам Трунова и Серова. Вместе с тем по улице Западный обход ремонт дорожного полотна завершен раньше срока. В 2021 году дорожный фонд региона располагает 11 миллиардами рублей.