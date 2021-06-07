Водитель в Пятигорске припарковал автомобиль и перекрыл движение трамвая на час

В Инстаграме жители Пятигорска поделились фото, как невежливый автомобилист оставил машину прямо на трамвайных путях и ушел по своим делам. Когда вагон подъехал, он не смог двинуться дальше и застрял на месте на час.

Пользователи сети отметили, что прямо напротив машины стоял знак о габаритах трамвая. Он нужен для того, чтобы водители понимали, что могут помешать движению транспорта.

По законодательству, оставить автомобиль на путях можно только в случае вынужденной остановки - поломки, ЧП и т.д. Но парковка автомобилиста из Пятигорска к этому исключению не относится.

Через час подъехал эвакуатор и забрал машину, а в отношении водителя составили протокол.