Первую тонну "Земфиры" собрали аграрии Ставрополья

В Ставропольском крае собрали первую тонну черешни сорта "Земфира". Это самый ранний сорт, который открывает кампанию уборки ягоды. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона.

На сегодняшний день площадь садов черешни - 180 гектаров. Большая часть из них сконцентрирована в Новоселицком, Минераловодском и Георгиевском муниципалитетах. Именно в последнем собрали первую тонну урожая.

Однако погода может помешать нормальному созреванию более поздних сортов черешни, таких как "Роксана" и "Бигарро Бурлат". Тем более массовый сбор невозможно делать под проливным дождем.

- Площадь косточковых культур в крае занимает 550 гектаров. Из них слив 280 гектаров, черешни 180 гектаров, вишни 72 гектара, абрикосов 26 гектаров. Общий объем господдержки садоводческой отрасли региона в этом году по федеральным статьям запланирован в сумме 494 млн рублей, по краевым - 12,25 млн, - заявил глава минсельхоза региона Владимир Ситников.