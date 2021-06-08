На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 54 человека. Число зараженных достигло 55302. За вчерашний день скончались 6 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Всего в нашем регионе жертвами ковида стали 1552. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Число пациентов, снятых с медицинского наблюдения, продолжает ежедневно расти. За сутки выписали еще 99 человек.

Таким образом, за весь период болезнь в крае сумели преодолеть уже 52417 пациентов. По словам губернатора, врачи продолжают оказывать помощь заболевшим.

- Коронавирус все еще опасен. Пожалуйста, соблюдайте меры профилактики, чтобы защитить своё здоровье. И самый надежный путь для этого — вакцинация. Такой возможностью в крае уже воспользовались более 277 тысяч человек. Берегите себя и близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.