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Общество8 июня 2021 8:44

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 54 человека

За вчерашний день скончались еще шестеро
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 54 человека. Число зараженных достигло 55302. За вчерашний день скончались 6 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Всего в нашем регионе жертвами ковида стали 1552. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Число пациентов, снятых с медицинского наблюдения, продолжает ежедневно расти. За сутки выписали еще 99 человек.

Таким образом, за весь период болезнь в крае сумели преодолеть уже 52417 пациентов. По словам губернатора, врачи продолжают оказывать помощь заболевшим.

- Коронавирус все еще опасен. Пожалуйста, соблюдайте меры профилактики, чтобы защитить своё здоровье. И самый надежный путь для этого — вакцинация. Такой возможностью в крае уже воспользовались более 277 тысяч человек. Берегите себя и близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.