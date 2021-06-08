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Происшествия8 июня 2021 9:28

На Ставрополье директор организации скрыл от налоговой более 46 млн рублей

Сейчас принимаются меры для возмещения причиненного ущерба
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Против директора ООО «Агроден Ставрополь» возбудили уголовное дело. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Так, руководитель организации предоставлял в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 46 миллионов рублей.

Сейчас правоохранители собирают необходимые доказательства. А также принимаются меры для возмещения причиненного ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.