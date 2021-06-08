В Пятигорске экс-полицейских осудили за получение взятки в сумме 6600 долларов США

Двое экс-бывших оперуполномоченных отдела уголовного розыска ОМВД России по Пятигорску Роман Колесников и Алексей Хахоненко признаны виновными в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Выяснилось, что в апреле 2020 года полицейские разработали схему получения незаконного вознаграждения, используя свое служебное положение.

Так, Колесников купил у местного жителя лекарственный препарат, после чего Хахоненко убедил продавшего лекарство мужчину, что им совершено преступление и потребовал взятку в полмиллиона рублей за нерегистрацию сообщения и непроведение проверки.

В тот же день полицейские получили от потерпевшего взятку в сумме 6600 долларов США.

Суд назначил Колесникову и Хахоненко 7 лет колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года.